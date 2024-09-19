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1 копейка 1854 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1854
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1854 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF25
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Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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