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1 копейка 1854 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1854 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1854 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1854
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1854 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1347 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 16, 2015
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 16, 2015
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 копейка 1854 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1854 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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