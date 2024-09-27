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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 355,840

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Künker (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Rare Coins (8)
  • SINCONA (3)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность PF62
Цена
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS65 PL
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность PF62
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Империя - October 1, 2010
Продавец Империя
Дата 1 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1854 ЕМ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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