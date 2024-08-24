Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 147,560
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31304 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (2)
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60 BN
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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