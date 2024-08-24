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2 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1854 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 147,560

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1854 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31304 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Россия 2 копейки 1854 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 27, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 27 сентября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1854 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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