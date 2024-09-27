Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,070,103
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (642) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1854 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Империя за 600000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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