1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1854 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Империя за 600000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность PROOF (4) UNC (167) AU (193) XF (193) VF (43) F (1) Нет оценки (39) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS65 (5) MS64 (3) MS63 (11) MS62 (51) MS61 (13) MS60 (19) AU58 (27) AU55 (17) AU53 (14) AU50 (37) XF45 (15) XF40 (17) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) F12 (1) PF63 (1) PF62 (3) DETAILS (27) CAMEO (3) PL (11) Сервис NGC (73) ННР (13) RNGA (8) PCGS (28) GCN (3) CGC (2) ICG (1)

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