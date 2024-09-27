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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,070,103

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (642) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1854 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Империя за 600000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Heritage - May 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1854 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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