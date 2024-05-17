Morton & Eden Ltd
Описание фирмы
- Название Morton & Eden Ltd
- Страна Великобритания
- Год основания 2001
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.mortonandeden.com
Офис в Лондоне
- Страна Великобритания
- Город Лондон
- Адрес St. George Street? 13A
- Телефон +44 (0)20 7493 5344
- Email info@mortonandeden.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
30 апреля 2025 Auction 131 153 Торги открыты
4 декабря 2024 Auction 130 233 221,085 $
20 ноября 2024 21 ноября 2024 Auction 129 632 1,451,696 $
24 июля 2024 Auction 128 343 472,277 $
12 июня 2024 Auction 127 524 940,691 $
26 апреля 2024 Auction 126 213 1,710,756 $
29 февраля 2024 Auction 125 381 238,975 $
26 сентября 2023 27 сентября 2023 Auction 124 561 8,400,889 $
20 июля 2023 Auction 123 700 1,351,668 $
5 июля 2023 Auction 122 715 445,734 $
20 апреля 2023 Auction 121 203 322,401 $
7 декабря 2022 Auction 120 478 552,261 $
6 декабря 2022 Auction 119 377 807,866 $
21 июля 2022 Auction 118 403 960,925 $
20 июля 2022 Auction 117 184 959,861 $
19 июля 2022 20 июля 2022 Auction 116 – The Wolff Metternich Collection 692 2,055,512 $
5 мая 2022 Auction 115 518 690,603 $
29 ноября 2021 Auction 114 230 366,106 $
25 ноября 2021 26 ноября 2021 Auction 113 856 2,009,578 $
25 ноября 2021 Auction 112 293 188,944 $