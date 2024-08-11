Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,753,600
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Редкие Монеты за 480 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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