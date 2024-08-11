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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1854 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,753,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Редкие Монеты за 480 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Денежка 1854 ЕМ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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