Денежка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Редкие Монеты за 480 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (17) XF (27) VF (11) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) AU58 (1) AU55 (6) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (1) PF63 (1) DETAILS (2) BN (9) Сервис RNGA (4) NGC (2)

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