Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,070,103
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1854 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 19771 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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