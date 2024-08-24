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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1854 года СПБ HI "Новый тип" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,070,103

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1854
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1854 года "Новый тип" со знаком СПБ HI. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 19771 RUB
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия 1 рубль 1854 СПБ HI "Новый тип" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1854 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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