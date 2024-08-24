Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,540,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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