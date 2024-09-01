1 копейка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (7) UNC (8) AU (13) XF (15) VF (13) F (1) VG (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (4) VF20 (1) VG8 (1) PF64 (5) BN (15) Сервис PCGS (2) ННР (1) NGC (11)

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