Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1854 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,396,800
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1854
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1854 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?
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