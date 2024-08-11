Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25345 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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