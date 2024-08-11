Полушка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25345 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность PROOF (1) UNC (18) AU (4) XF (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (6) MS63 (2) MS62 (1) AU55 (2) AU53 (1) PF64 (1) RB (5) BN (6) Сервис NGC (3) PCGS (7) CGC (1)

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