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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1850 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1850 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25345 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1663 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Россия Полушка 1850 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1850 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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