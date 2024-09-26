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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Россия Полушка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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