Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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