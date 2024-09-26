Полушка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 12000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

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