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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - January 22, 2020
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1851 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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