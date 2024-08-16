Полушка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (21) AU (2) XF (3) VF (2) F (1) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (4) MS61 (4) AU55 (1) RB (5) BN (6) Сервис ННР (3) RNGA (2) PCGS (4) NGC (2)

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