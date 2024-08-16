Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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