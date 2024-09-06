Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,442,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1855
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29396 проданному на аукционе Heritage Auctions за 834 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Heritage (2)
- Katz (3)
- Rare Coins (3)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Александр (2)
- Имперская монета (3)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полушка 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск