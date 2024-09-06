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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1855 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,442,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1855
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29396 проданному на аукционе Heritage Auctions за 834 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Heritage - January 21, 2014
Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1855 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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