Полушка 1855 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1855 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29396 проданному на аукционе Heritage Auctions за 834 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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