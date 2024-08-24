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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полушка 1849 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полушка 1849 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полушка
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Империя за 340000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • MS67 (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
4713 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3217 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1849 ЕМ на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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