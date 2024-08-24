Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полушка
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Империя за 340000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
4713 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3217 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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