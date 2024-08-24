Полушка 1849 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1849 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Империя за 340000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

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