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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1852 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий в плаще. Новодел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,560,106

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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