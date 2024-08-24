Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,960,960

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30912 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • COINSTORE (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (7)
  • Künker (4)
  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (11)
  • Rauch (1)
  • Rhenumis (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
  • Александр (4)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (7)
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Rhenumis - September 2, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 2 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 5 копеек 1852 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1852 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск