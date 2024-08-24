Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,960,960
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30912 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 2 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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