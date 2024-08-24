5 копеек 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30912 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

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