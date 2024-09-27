Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1852 года СПБ ПА "Новый тип" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,560,106
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (346) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1852 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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