1 рубль 1852 года СПБ ПА "Новый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1852 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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