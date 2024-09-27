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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1852 года СПБ ПА "Новый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1852 года СПБ ПА "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1852 года СПБ ПА "Новый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,560,106

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (346) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1852 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Александр за 16000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS60 NGS
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 431 EUR
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PL61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Россия 1 рубль 1852 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1852 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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