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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,874,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Редкие Монеты за 140000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1852 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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