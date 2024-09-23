Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,874,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Редкие Монеты за 140000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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