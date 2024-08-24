Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 900,006
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (228) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе MS67 за 195000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9100 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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