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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1852 года СПБ ПА "Орел 1851-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 900,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (228) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года "Орел 1851-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе MS67 за 195000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9100 RUB
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1852 СПБ ПА "Орел 1851-1858" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1852 "Орел 1851-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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