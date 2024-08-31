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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 199,121

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45 BN
Цена
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - November 7, 2015
Продавец Rauch
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - July 24, 2014
Продавец Künker
Дата 24 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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