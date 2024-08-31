Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 199,121
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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