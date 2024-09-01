Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 311,608
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе SINCONA AG за 600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
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Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность F15
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU55
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
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Где продать?
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