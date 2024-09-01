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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 311,608

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе SINCONA AG за 600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 96 EUR
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 27, 2015
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 28, 2015
Россия 1 копейка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 28, 2015
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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