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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,29 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Münzenonline - April 24, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2021
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность F15 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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