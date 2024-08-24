5 копеек 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) AU (1) XF (4) VF (11) F (4) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF40 (1) VF30 (2) VF25 (2) F15 (1) BN (1) Сервис RNGA (1)