Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,29 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,007
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность F15 BN RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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