1 копейка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

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