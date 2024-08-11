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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,006,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 238 EUR
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1852 ЕМ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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