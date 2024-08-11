Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,006,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- AURORA (3)
- BAC (3)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (6)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (2)
- Holmasto (1)
- iNumis (1)
- Katz (20)
- Künker (4)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- MUNZE (3)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (5)
- Russiancoin (16)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (2)
- WAG (2)
- WDA - MiM (2)
- Александр (8)
- Денга1700 (10)
- Империя (3)
- Имперская монета (22)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (4)
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск