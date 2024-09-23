Денежка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (3) AU (11) XF (11) VF (20) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) BN (2) Сервис ННР (1) NGC (1) PCGS (1)

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