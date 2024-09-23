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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,231,223

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1852 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1852 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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