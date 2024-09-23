Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1852 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,231,223
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1852 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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