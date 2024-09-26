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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Денежка 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Денежка 1852 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,672,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Денежка
  • Год 1852
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе The New York Sale за 1300 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1852 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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