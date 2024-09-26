Денежка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе The New York Sale за 1300 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (43) AU (37) XF (45) VF (14) F (1) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS64 (9) MS63 (16) MS62 (9) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (10) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (1) PF63 (1) DETAILS (5) RB (2) BN (35) Сервис NGC (29) ННР (10) PCGS (3) RNGA (2)

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