Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1852 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,672,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Денежка
- Год 1852
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1852 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2117 проданному на аукционе The New York Sale за 1300 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 BN ННР
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Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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