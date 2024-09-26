1 рубль 1847 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14659 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

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