Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1847 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 562,601
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14659 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3564 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
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