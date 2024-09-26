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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1847 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1847 года СПБ ПА "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1847 года СПБ ПА "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 562,601

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1847 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14659 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3564 $
Цена в валюте аукциона 330000 RUB
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе RedSquare - May 29, 2022
Продавец RedSquare
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность MS61
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1847 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1847 "Старый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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