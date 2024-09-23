1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (4) AU (17) XF (17) VF (21) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (3) AU58 (3) AU55 (2) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) PF61 (1) DETAILS (1) CAMEO (1) Сервис NCS (1) PCGS (1) NGC (6)

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