Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,477,407
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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