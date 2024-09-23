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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,477,407

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1837 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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