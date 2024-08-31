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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе

Аверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща Малая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща Малая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,37 гр
  • Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,600,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1551 проданному на аукционе MDC Monaco за 15000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1850 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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