Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,37 гр
- Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,600,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1551 проданному на аукционе MDC Monaco за 15000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
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