1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Малая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1551 проданному на аукционе MDC Monaco за 15000 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2023.

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