1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1834 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32474 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность PROOF (3) UNC (35) AU (79) XF (108) VF (63) F (3) Нет оценки (35) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (8) MS61 (7) MS60 (2) AU58 (14) AU55 (7) AU53 (4) AU50 (6) XF45 (11) XF40 (19) VF35 (9) VF30 (4) VF25 (2) PF66 (1) PF64 (2) DETAILS (6) CAMEO (1) Сервис NGC (29) ННР (6) NGS (2) PCGS (1)

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