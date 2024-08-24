Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,270,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (326)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1834 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32474 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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