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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1834 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,270,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (326)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1834 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32474 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где купить?
Россия 1 рубль 1834 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1834 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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