Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,530,003
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (498)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Империя за 1000000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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