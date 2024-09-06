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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1828 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,530,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (498)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1828 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Империя за 1000000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1828 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1828 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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