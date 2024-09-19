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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243,508

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе SINCONA AG за 2750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 7750 RUB
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - December 20, 2016
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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