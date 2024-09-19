Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243,508
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе SINCONA AG за 2750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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