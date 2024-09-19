1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе SINCONA AG за 2750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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