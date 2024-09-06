1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 9 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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