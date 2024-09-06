Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост из 9 перьев

Аверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Хвост из 9 перьев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,627,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 9 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1840 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1840 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск