Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1840 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Хвост из 9 перьев (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост из 9 перьев
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,627,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1840 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Хвост из 9 перьев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
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- SINCONA (1)
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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