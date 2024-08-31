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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1850 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Старый тип" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,37 гр
  • Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,600,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5800 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Старый тип" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1850 "Старый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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