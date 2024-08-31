1 рубль 1850 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5800 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность UNC (4) AU (1) XF (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS62 (2) MS60 (1) AU55 (1) Сервис PCGS (1) NGC (2)