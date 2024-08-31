Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1850 года СПБ ПА "Старый тип" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,37 гр
- Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,600,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Старый тип" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5800 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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