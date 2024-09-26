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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,101,578

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе AURORA за 1150000 RUB. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
10171 $
Цена в валюте аукциона 907800 RUB
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numismatica Luciani - September 3, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Karamitsos - September 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1836 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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