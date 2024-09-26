1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе AURORA за 1150000 RUB. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (19) AU (18) XF (24) VF (6) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (3) MS62 (5) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (3) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (15) ННР (1) PCGS (1)

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