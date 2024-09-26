Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,101,578
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе AURORA за 1150000 RUB. Торги состоялись 28 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (5)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (2)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Höhn (1)
- Karamitsos (1)
- Katz (2)
- Künker (6)
- New York Sale (2)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (3)
- Numismatica Luciani (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (2)
- Teutoburger (2)
- Александр (6)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (5)
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
10171 $
Цена в валюте аукциона 907800 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1836 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск