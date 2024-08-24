Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243,508
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8324 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
2178 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1472 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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