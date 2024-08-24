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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243,508

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8324 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
2178 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Karamitsos - June 12, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
1472 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - July 19, 2016
Продавец AURORA
Дата 19 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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