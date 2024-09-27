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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе

Аверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще Малая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще Малая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,37 гр
  • Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,600,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1190 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1850 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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