Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,37 гр
- Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,600,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1190 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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