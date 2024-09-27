1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Малая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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