1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе The New York Sale за 16000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность PROOF (3) UNC (65) AU (81) XF (92) VF (37) F (1) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (8) MS64 (9) MS63 (6) MS62 (14) MS61 (5) MS60 (5) AU58 (11) AU55 (11) AU53 (5) AU50 (10) XF45 (8) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (3) PF63 (1) PF62 (1) DETAILS (14) CAMEO (1) PL (3) Сервис NGC (39) RNGA (8) ННР (12) PCGS (10) ANACS (1)

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