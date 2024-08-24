Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий без плаща
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,708,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (306) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе The New York Sale за 16000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1406 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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