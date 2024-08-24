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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

Аверс монеты - 1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1849 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,708,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (306) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1849 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе The New York Sale за 16000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1406 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе CNG - November 15, 2023
Продавец CNG
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1849 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1849 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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