1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400000 RUB. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность AU (11) XF (10) VF (6) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (3) VF35 (1) Сервис NGC (1)

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