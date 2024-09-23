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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

Аверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243,508

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400000 RUB. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
842 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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