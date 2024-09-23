Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Св. Георгий без плаща (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий без плаща
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243,508
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400000 RUB. Торги состоялись 13 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Künker (5)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (2)
- WAG (1)
- Александр (2)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск