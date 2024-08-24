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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,477,407

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7103 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
5178 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4976 $
Цена в валюте аукциона 4700 EUR
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе La Galerie Numismatique - December 18, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 18 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе La Galerie Numismatique - September 13, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 13 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1837 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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