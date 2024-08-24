Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,477,407
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7103 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
5178 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4976 $
Цена в валюте аукциона 4700 EUR
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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