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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе

Аверс монеты - 1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща Большая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща Большая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,400,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1851 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
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  • SINCONA (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Russiancoin - October 3, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rauch - December 7, 2010
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1851 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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