Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,400,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1851 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе Numisbalt за 1500 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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- Знак (1)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 930 USD
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1851 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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