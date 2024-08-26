Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев. "СПВ" (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев. "СПВ"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,477,407
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. "СПВ". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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