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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев. "СПВ" (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев. "СПВ"

Аверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев "СПВ" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев "СПВ" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,477,407

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. "СПВ". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1837 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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