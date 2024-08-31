1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Александр за 141122 RUB. Торги состоялись 5 апреля 2023.

Сохранность UNC (6) AU (8) XF (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (1) Сервис NGC (5) RNGA (1)

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