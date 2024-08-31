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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,101,578

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Александр за 141122 RUB. Торги состоялись 5 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия 1 рубль 1836 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1836 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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