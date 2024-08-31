Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1836 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,101,578
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1836 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Александр за 141122 RUB. Торги состоялись 5 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (3)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- WAG (1)
- WCN (1)
- Александр (5)
- Имперская монета (8)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1836 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск