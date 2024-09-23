Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий в плаще
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,400,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1851 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Schulman
Дата 17 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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