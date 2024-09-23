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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий в плаще (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий в плаще

Аверс монеты - 1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1851 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,400,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1851 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
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  • Александр (4)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Schulman - June 17, 2021
Продавец Schulman
Дата 17 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1851 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1851 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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