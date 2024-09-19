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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой

Аверс монеты - 1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,346,468

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - February 29, 2020
Продавец Rauch
Дата 29 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Gärtner - October 9, 2019
Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1844 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1844 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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