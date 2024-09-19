Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1844 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла прямой
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,346,468
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1844 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 29 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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