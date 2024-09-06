Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)
Разновидность: Хвост орла веером
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 511,217
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (198) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Numisbalt за 7750 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 910 PLN
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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