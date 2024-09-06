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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла веером (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла веером

Аверс монеты - 1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 511,217

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (198) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Numisbalt за 7750 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 910 PLN
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1846 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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