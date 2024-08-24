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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор". Хвост орла прямой нового рисунка (Россия, Николай I)

Разновидность: Хвост орла прямой нового рисунка

Аверс монеты - 1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой нового рисунка - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1846 года MW "Варшавский монетный двор" Хвост орла прямой нового рисунка - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 511,217

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1846 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Хвост орла прямой нового рисунка. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
2932 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Россия 1 рубль 1846 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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