Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе (Россия, Николай I)
Разновидность: Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,37 гр
- Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,600,101
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1850
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (247) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1411 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1850 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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