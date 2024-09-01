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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Разновидность: Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе

Аверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща Большая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип" Св. Георгий без плаща Большая корона на реверсе - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,37 гр
  • Чистого серебра (0,5685 oz) 17,6812 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,600,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1850
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (247) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1411 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1850 СПБ ПА "Новый тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1850 "Новый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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