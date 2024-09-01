1 рубль 1850 года СПБ ПА "Новый тип". Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1850 года "Новый тип" со знаком СПБ ПА. Св. Георгий без плаща. Большая корона на реверсе. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность PROOF (3) UNC (71) AU (55) XF (81) VF (19) F (2) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (8) MS63 (4) MS62 (14) MS61 (16) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (9) AU53 (3) AU50 (5) XF45 (8) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (1) PF61 (2) DETAILS (8) CAMEO (2) PL (4) Сервис NGC (35) RNGA (11) ННР (9) PCGS (6)

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