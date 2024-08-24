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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 8 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года" Венок 8 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243,508

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе AURORA - March 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Haljak Coin Auction - March 14, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 14 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1835 СПБ НГ "Орел образца 1844 года" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1835 "Орел образца 1844 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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