Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1835 года СПБ НГ "Орел образца 1844 года". Венок 8 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 8 звеньев
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243,508
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1835 года "Орел образца 1844 года" со знаком СПБ НГ. Венок 8 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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