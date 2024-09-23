1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1832 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 34000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (38) AU (72) XF (88) VF (49) F (3) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (6) MS63 (4) MS62 (9) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (14) AU53 (9) AU50 (11) XF45 (7) XF40 (12) VF35 (8) VF30 (2) VF25 (5) PF64 (1) DETAILS (7) Сервис ННР (1) NGC (22) PCGS (9) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (18)

Busso Peus (2)

Chaponnière (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (6)

COINSNET (7)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (8)

Grün (2)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (9)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

iNumis (1)

Katz (10)

Künker (19)

MARCINIAK (1)

MUNZE (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (7)

Numimarket (3)

Numisbalt (21)

Palombo (1)

Rare Coins (20)

Rauch (3)

RedSquare (1)

Rzeszowski DA (3)

SINCONA (4)

Teutoburger (1)

Universum Coins GmbH (3)

VL Nummus (1)

WAG (3)

WCN (6)

Wójcicki (1)

Александр (43)

Знак (2)

Империя (10)

Имперская монета (25)

Монеты и Медали (5)

НИКО (1)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (8)

Русское Наследие (7)