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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,941,110

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (274) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1832 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 34000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1832 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1832 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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