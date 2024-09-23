Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1832 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,941,110
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (274) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1832 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 34000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (18)
- Busso Peus (2)
- Chaponnière (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (6)
- COINSNET (7)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (8)
- Grün (2)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (9)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- iNumis (1)
- Katz (10)
- Künker (19)
- MARCINIAK (1)
- MUNZE (1)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (7)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (21)
- Palombo (1)
- Rare Coins (20)
- Rauch (3)
- RedSquare (1)
- Rzeszowski DA (3)
- SINCONA (4)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (3)
- VL Nummus (1)
- WAG (3)
- WCN (6)
- Wójcicki (1)
- Александр (43)
- Знак (2)
- Империя (10)
- Имперская монета (25)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (8)
- Русское Наследие (7)
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 14
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1832 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск