Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)
Разновидность: Венок 7 звеньев
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,477,407
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2097 проданному на аукционе The New York Sale за 18000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 ННР
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