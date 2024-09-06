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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Разновидность: Венок 7 звеньев

Аверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года" Венок 7 звеньев - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,477,407

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2097 проданному на аукционе The New York Sale за 18000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1837 СПБ НГ "Орел образца 1832 года" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1837 "Орел образца 1832 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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