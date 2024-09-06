1 рубль 1837 года СПБ НГ "Орел образца 1832 года". Венок 7 звеньев (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1837 года "Орел образца 1832 года" со знаком СПБ НГ. Венок 7 звеньев. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2097 проданному на аукционе The New York Sale за 18000 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

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